Campanari Arrone: «Suoniamo lo stesso»

di Tullio Antonelli

Presidente Gruppo campanari Arrone

Cari amici campanari, solitamente in questo periodo dell’anno siamo impegnati nel divulgare la nostra iniziativa ‘Suoniamo i campanili d’Europa per sostenere i diritti umani’ che si tiene ormai in maniera consuetudinaria il 10 dicembre, giornata mondiale per i diritti umani. Purtroppo la grave emergenza epidemiologica, che ha drammaticamente colpito anche la nostra penisola, non sappiamo ancora se ci permetterà di poter suonare vista anche la provenienza al di fuori del comune di Arrone e le altre disposizioni di legge ancora in vigore.

Tuttavia, dopo attenta riflessione, abbiamo deciso comunque di realizzare anche quest’anno l’iniziativa ‘Suoniamo i campanili d’Europa per sostenere i diritti umani’, rivolgendo calorosamente l’invito a partecipare a tutti coloro che, in base alle disposizioni di legge che sono/saranno in vigore, possono suonare le campane. Pensiamo in particolare alle comunità che avranno la possibilità di programmare le campane elettricamente, ed anche a quelle nelle quali le disposizioni di legge in materia di Covid-19 permetteranno di eseguire il suono manuale. Rivolgeremo, come di consueto, un pensiero ed un augurio di pronta rinascita alle zone colpite dal sisma, inoltre rivolgeremo anche un pensiero ed una preghiera a tutti i malati di Covid-19 e a tutti coloro che a causa del virus hanno perduto persone care ed il lavoro, consapevoli che mai come ora occorre un messaggio di speranza per richiamare con forza l’attenzione per il rispetto dei diritti umani.

Vi invitiamo ad unirvi a noi e vi chiediamo di aiutarci a divulgare il messaggio ad altre parrocchie, comunità etc… in ogni modo (web, telefono, social). L’impegno prevede un’esecuzione (suonata a festa o qualsiasi cosa preferiate) da effettuarsi la sera del 10 dicembre alle ore 20, della durata di 10 minuti. Lo scopo è quello di divulgare e sostenere il valore dei diritti umani tramite le armonie dei sacri bronzi. Informazioni sulle passate edizioni le trovate sul nostro sito: www.campanariarrone.it. Vi chiediamo gentilmente di comunicarci le vostre adesioni all’indirizzo gruppocampanariarrone@gmail.com oppure telefonicamente al 339.7270451. Come nelle passate edizioni, non abbiamo chiesto patrocini istituzionali in quanto riteniamo che per gli scopi umanitari occorre solo la concreta partecipazione delle persone, motivata e sentita. Crediamo che i miglioramenti della società avvengono grazie agli uomini che insieme condividono uno scopo perseguendolo con impegno, dignità e serietà. Questa deve essere la forza del nostro invito e del messaggio che intendiamo divulgare.