Campello sul Clitunno: 60enne indagato per maltrattamenti in famiglia

L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Spoleto è scattato presso un’abitazione di Campello sul Clitunno dove era stata segnalata un’aggressione nell’ambito familiare. Sul posto, i militari hanno sentito il padre della vittima che ha riferito come la figlia era stata aggredita poco prima dal compagno, per motivi del tutto futili, e che, scosa dall’accaduto, aveva cercato conforto nel genitore. Gli accertamenti hanno evidenziato come anche nei giorni precedenti la donna aveva dovuto subire percosse e condotte vessatorie, sempre dal compagno. Alla fine lo sfogo della vittima ai militari è finito in una denuncia dettagliata che ha portato il compagno – un 60enne del posto – ad essere indagato per maltrattamenti in famiglia.

