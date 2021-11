Incendio in vagone: stop traffico tra Foligno e Spoleto

Problemi nella mattinata di mercoledì lungo la linea ferroviaria tra Spoleto e Foligno, con stop temporaneo al traffico. A causarlo un incendio del vagone manutenzione alla stazione di Campello sul Clitunno: il macchinista si è reso conto del rogo all’interno del nuovo tratto sotterraneo e, fortunatamente, è riuscito a portare il treno in stazione. Le fiamme si sono sviluppate presumibilmente – spiega il 115 – per un blocco dei freni di un asse che ha incendiato il circuito idraulico. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto.

Traffico sospeso, aggiornamenti

Alle 11.45 il traffico è ancora sospeso con riprogrammazione del servizio commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 588/589 Roma Termini (10:10) – Trieste Centrale (20:15)

• RV 4725 Perugia (11:05) – Roma Termini (13:55)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 4153 Ancona (9:05) – Roma Termini (13:00): cancellato tra Foligno (11:01) e Spoleto (11:26)

• RV 4152 Roma Termini (9:28) – Ancona (13:45): cancellato tra Spoleto (11:05) e Foligno (11:30)