Campionati societari paralimpici, top 15 per l’Athletic Terni

Top 15 assoluta – pur con una sola prova e avendo a disposizione solo i lanciatori – per l’Athletic Terni ai campionati societari paralimpici di atletica leggera andati in scena al centro di preparazione olimpica di Roma. Diversi i posizionameni di vertice nelle varie classifiche di categoria per il gruppo del presidente Leonardo Bordoni.

I risultati

Nella gara valida come 3° prova di coppa Italia lanci erano presenti Antonio Acciarino, Mersed Bečirović, Gabriele Fella e Simone Giovarruscio (per loro 2° posto), più la centometrista classe 2003 Margherita Santarelli. L’Athletic Terni si è piazzata 11° nella classifica promozionale uomini e, come detto, 14° assoluta. Nel getto del peso Acciarino (689 punti con misura di 9,95) ha concluso al 1° posto di categoria e 8° assoluto; Giovarruscio 2° e 14°; Fella 2° e 16°, Bečirović 1° e 17°. Nel lancio del disco Acciarino top di categoria e 8° assoluto; Fella 2° di categoria e Bečirović 1°. Nel giavellotto 4° assoluto Fella (20,15), 1° di categoria sia Giovarruscio che Bečirović, 3° Acciarino. Infine la giovanissima velocista folignate: 4° di categoria grazie al tempo di 23.90.