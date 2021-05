Canadair fa la spola fra Piediluco e Narni per spegnere incendio

Incendio boschivo nel pomeriggio di giovedì sul territorio comunale di Narni, in strada di Fabbruciano, nei pressi della frazione di Capitone. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Terni nel tentativo di domare le fiamme. Presente anche il direttore delle operazioni di spegnimento. Poco dopo le ore 17 è stato allertato un mezzo aereo del 115, in particolare un Canadair. Ad un certo punto le fiamme si erano anche pericolosamente avvicinate a due abitazioni e ad un fienile che i vigili del fuoco hanno presidiato per evitare qualsiasi problema.

Aggiornamento ore 18.15

Sulla zona dell’incendio sta operando il Canadair proveniente da Ciampino (Roma) che ha effettuato diversi lanci. Si rifornisce di acqua sul lago di Piediluco. Il rogo non sarebbe esteso, ma il vento e le caratteristiche della zona stanno creando i maggiori problemi agli uomini del 115.

Aggiornamento ore 19.15

Dopo diversi lanci del Canadair, la situazione sembra migliorata ma ancora non può dirsi sotto controllo. Il velivolo resterà a disposizione fino alle ore 20.30 circa.

IL VIDEO