Incidente stradale nella mattinata di domenica a Cannara, in vocabolo Fornaci. Una donna al volante di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo fuori strada per poi ribaltarsi in un terreno. Soccorsa dai vigili del fuoco di Assisi e dal 118, è stata estratta dalle lamiere del veicolo e condotta in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

