Canottaggio, ternani scatenati ai tricolori di Gavirate

Tante medaglie per il Circolo Lavoratori Terni a Gavirate, in Lombardia, in occasione dei campionati italiani senior pesi leggeri, junior, ragazzi under 23, esordenti e pararowing. Le gare sono iniziate giovedì e nella giornata odierna l’evento è terminato con diverse soddisfazioni per il sodalizio gialloblù. Festa anche per i ternani iscritti con altre società come Matteo Mulas, Tommaso Molinari e Matteo Tonelli.

Ragazzi under 23 ed esordienti

Nelle regate andate in scena giovedì e venerdì medaglie nel doppio ragazzi grazie a Davide Capanna e Sebastiano Renzi, 3° alle spalle di Boleso/Selva (Cernobbio) e Melegari/Cantilonne (Murcarolo) in 6’50.11. Nel singolo ragazzi stesso posizionamento per Luigi Aloe, di bronzo dietro a Pappalardo del Varese Sc e Brambilla dell’Eridanea. Infine Desiree Claudiani e Alessandra Ragazzi, 3° nel duo senza under 23 in 8’03.83 e sul podio insieme a Premerl/Zerboni (Saturnia) e Bertelli/Olivetti (Garda Salò).

Pesi leggeri e junior

In questo caso medaglie per Claudiani/Ragazzi nel duo senza pesi leggeri dietro alle atlete Rowing Genova e Garda Salò in 8’32.18 e Francesco Pallozzi nel singolo junior: per lui 3° posto in 7’17.13 alle spalle di Prati (Ravenna Sc) e Bergamin (Esperia). Un buon bottino per i ragazzi di Fabio Poletti.

Trionfo Mulas-Molinari. Tonelli 0k



Nel doppio pesi leggeri maschile affermazione tricolore per il duo umbro del Cus Pavia composto da Matteo Mulas e Tommaso Molinari: trionfo in 6’38.98 davanti a Cambiaso/Bozzano dello Speranza e Di Liberti/Provenzano del Telimar. Per entrambi c’è anche la 2° piazza nel quattro di coppia pl – a completare lo schieramento Davide Iacuitti e Andrea Bolognini – in 6’14.10 dietro al quartetto del Lario. Per Matteo Tonelli (Cus Torino) ben quattro secondi posti nel quattro con e quattro di coppia senior, poi il quattro con ed il quattro di coppia under 23.