Canottaggio, europeo under 23: bronzo per il ternano Molinari

C’è anche un’atleta ternano sul podio ai campionati europei under 23 di canottaggio appena terminati a Kruszwica, in Polonia. Il merito è di Francesco Molinari, 22 anni compiuto lo scorso luglio 5 luglio e attualmente tesserato con il Cus Pavia: in compagnia di Lorenzo Gaione, Pietro Cangialosi e Leonardo Tedoldi ha conquistato il bronzo nel quadruplo maschile chiudendo la finale odierna in 5’51.95, a quattro secondi dalla Repubblica Ceca e due dalla Bielorussia. Niente da fare invece per Matteo Tonelli, 6° nel doppio con Giulio Acernese.

