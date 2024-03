Canta Quintaniere di Foligno, il chitarrista dei Pooh tiene a battesimo l’exploit di Alyssa Colavita

di Giovanni Cardarello

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’edizione 2024 della Giostra della Quintana. Il popolare torneo cavalleresco di Foligno che, dal 1946 ad oggi, coinvolge e appassiona i rappresentanti dei dieci rioni e le migliaia di turisti che invadono le città in occasione delle gare. Le gare del Campo de li giochi, per il 2024, si terranno il 14 e 15 giugno con la Rivincita già fissata per il 14 e 15 settembre.

Ma come accennato il conto alla rovescia è già partito e a dare il via è la classica anteprima del Canta Quintaniere, una sfida a colpi di voci e canzoni che, di fatto, è l’apertura della Quintana. L’edizione 2024 del Canta Quintaniere ha messo in mostra due eventi davvero eccezionali. Il primo evento è rappresentato dal presidente della Giuria. Un presidente che davvero non ha bisogno di presentazioni. Parliamo di Donato, in arte Dodi, Battaglia, lo storico chitarrista dei Pooh che, dall’alto della sua carriera, della sua arte e della sua Storia ha deciso di giudicare i cantanti in gara.

Il secondo evento è rappresentato dal vincitore. A sorpresa, al termine di una contesa durissima, ha avuto la meglio Alyssa Colavita, 24 anni studentessa a un passo dalla laurea magistrale in Matematica. Alyssa ha vinto interpretando la difficilissima ‘La Rondine’ brano del 2002 del compianto Pino Mango. Brano che peraltro la figlia, Angelina, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La Noia, ha portato sul palco del Teatro Ariston nella gara delle cover.

Ma la sorpresa non è rappresentata dalla vittoria di Alyssa quanto dal fatto che la giovane folignate ha iniziato a studiare canto da pochissimo tempo e ssulla scorta di un talento innato. La particolarità di questa vittoria la racconta la stessa Alyssa all’edizione oggi in edicola del Messaggero. «Studio canto da appena tre mesi – rivela – e quando sono stata contattata per il Canta Quintaniere mi sono messa subito a ragionare su quale brano portare».

La scelta è caduta su ‘La Rondine’ su suggerimento dell’insegnante di canto. Ed è stata ovviamente la scelta giusta. Una scelta che, come accennato, ha stregato perfino un esperto e navigato musicista come Dodi Battaglia. Battaglia che, secondo le indiscrezioni, potrebbe sfilare nel corteo di giugno. «È stato bellissimo conoscerlo di persona – spiega al Messaggero Alyssa Colavita – mi ha detto di proseguire su questa strada e che ho una voce spettacolare».

E se lo dice Dodi Battaglia c’è davvero da crederci. Da segnalare, in chiusura, la classifica finale del Canta Quintaniere 2024. La vittoria come detto è di Alyssa Colavita in rappresentanza del Rione del Cassero. Alle sue spalle il Rione Contrastanga rappresentato da Elia Bigi e Valentina Montori con il brano ‘Finisce Qui’ tratto dai Promessi Sposi e accompagnato dalla coreografia di Ambra Bastioli, Elonora Bolzani, Pamela Meloni e Beatrice Bortoletti. Chiude il podio il Giotti rappresentato da Andrews Sorbelli con la bellissima versione di ‘Grace Kelly’ di Mika.