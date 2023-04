In ambito scolastico il termine ‘capra’ è usato in modo scherzoso o talvolta offensivo per descrivere qualcuno un po’ duro di comprendonio o particolarmente ignorante. Ecco immaginate che quella capra, innalzata a livello televisivo da Vittorio Sgarbi, sia veramente un animale ed entri all’università. È successo nei giorni scorsi al dipartimento di matematica dell’Università di Perugia. Tra l’ilarità generale il video sta già facendo il giro del web.

IL VIDEO

