Carabinieri, cinque nuovi comandanti nel perugino

Il colonnello Roberti ha presentato venerdì mattina cinque nuovi comandanti di compagnia in altrettanti posti chiave della provincia di Perugia.

Cinque avvicendamenti

Il tenente colonnello Marco Vetrulli lascia la Compagnia di Assisi al capitano Vittorio Jervolino; il maggiore Pierluigi Satriano lascia Perugia al capitano Tamara Nicolai; il capitano Pasqualino Trotta lascia la compagnia di Norcia al capitano Simone Alfano; il capitano Andrea Caneschi lascia Città della Pieve al capitano Luca Battistella; il capitano Aniello Falco lascia Spoleto al capitano Teresa Messori; infine il capitano Giulia Maggi lascia.

Nel segno della continuità

«Si tratta di giovani ufficiali di elevato profilo professionale – ha detto Roberti – con diversificate esperienze alle spalle, entusiasti e desiderosi di mettersi alla prova nella realtà umbra. Mi interessa evidenziare un cambio della guardia significativo ma in chiave di assoluta continuità in ruoli che l’Arma dei Carabinieri ritiene essenziali per garantire i tradizionali obiettivi di prevenzione della criminalità e prossimità al cittadino tradizionalmente esercitato dai presidi e dai militari dell’Arma».