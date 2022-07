Carabinieri Terni: medaglia Mauriziana per Toschi, Saveri e Pierbattisti

Il colonnello Davide Milano, comandante provinciale dei carabinieri di Terni, ha consegnato la ‘Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare’ al tenente Giovanni Toschi, comandante della sezione radiomobile di Terni, al luogotenente carica speciale Tito Saveri, comandante della stazione carabinieri di Otricoli e al luogotenente carica speciale Stefano Pierbattisti, responsabile della sezione di polizia giudiziaria di Terni. «La prestigiosa decorazione concessa ai militari – spiega una nota dell’Arma ternana – costituisce un’attestazione per il compimento di un lungo periodo di servizio militare, svolto anche al comando di unità organizzative dell’Arma, ed è conferita agli ufficiali e sottufficiali delle forme armate con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa». Il colonnello Milano ha salutato i militari «manifestando il personale ringraziamento e quello dell’istituzione per l’impegno espresso nel lungo periodo di carriera militare al comando di reparti dell’Arma ed ha rappresentato, nell’occasione, il proprio compiacimento per l’importante traguardo raggiunto, a coronamento di un significativo percorso professionale di ciascuno degli insigniti».

