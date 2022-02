Carenze su sicurezza, igiene e due lavoratori in nero: super multa per un imprenditore

Un imprenditore 30enne è stato denunciato a piede libero alla procura di Spoleto dai carabinieri (comando stazione di Gualdo Cattaneo, ispettorato del lavoro e Nas di Perugia), per tutta una serie di carenze normative riscontrate presso la sua azienda. «L’imprenditore – spiega l’Arma della Compagnia di Todi – non osservava le disposizioni del decreto legislativo 81 del 2008. In particolare non avrebbe provveduto alla nomina del medico competente e non avrebbe sottoposto i lavoratori alla sorveglianza sanitaria. Quest’ultimi non risultavano sufficientemente informati in materia di igiene e sicurezza, non sarebbero state adottate idonee misure antincendio e i luoghi di lavoro non avrebbero avuto la dotazione di idonea segnaletica sulla sicurezza, oltre ad essere privi di armadietti personali. I locali, in ultimo, presentavano carenze igienico-sanitarie». Durante il controllo, inoltre, è emerso che due lavoratori erano stati assunti irregolarmente e per tale violazione è scattata anche la sospensione dell’attività e la chiusura per cinque giorni, più sanzioni amministrative e ammende per complessivi circa 30 mila euro.

