di Maria Luce Schillaci

Praticamente tutto il Foro di Terni, ma anche da Perugia, per onorare i 50 anni di attività forense di Massimo Carignani e Giacomo Claudio Rulli Bonaca. A loro, alla presenza del presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni Andrea Colacci, è stata consegnata lunedì pomeriggio la medaglia per questo grande traguardo, nell’ambito di una cerimonia molto sentita e partecipata.

«Massimo è stato mio maestro e con Rulli mi lega un’amicizia da prima della laurea», ha detto l’avvocato Colacci. Massimo Carignani e Claudio Rulli hanno ricordato le loro carriere, le tante relazioni e le esperienze vissute «Condivido con un amico fraterno qual è Massimo questo riconoscimento», ha detto l’avvocato Rulli. Vite umane e professionali che si intrecciano e uno sguardo ai giovani, con l’invito a non mollare mai e credere nel confronto per raggiungere grandi traguardi.

«Sono felice di condividere questa cerimonia con Nino Rulli – ha detto Carignani -. Ho fatto l’avvocato ma devo ringraziare mia moglie Anna Maria per questo, altrimenti avrei fatto il giornalista sportivo». Esperto in diritto sportivo di cui è primario fautore, con alle spalle importanti successi nel diritto penale, Massimo Carignani continua a guardare avanti con lo spirito e la tenacia di sempre. «Sono sempre pronto ad aiutare chi bussa alla mia porta e chi si trova in difficoltà: questo è sempre stato il mio motto».

Per anni alla presidenza del Coni di Terni, oltre a tanti incarichi in ambito di diritto sportivo e nella Lega Calcio, l’avvocato Carignani ha forgiato molti giovani: «Sono rimasto legato a molti di loro, soprattutto a chi per anni ha svolto la pratica presso il mio studio. Continuerò nella professione perché andare avanti è semnpre una grande medicina».

TERNI: MEZZO SECOLO DI PROFESSIONE PER GLI AVVOCATI CARIGNANI E RULLI

Nel video i due decani del Foro insieme al presidente dell’Ordine Andrea Colacci

LE FOTO