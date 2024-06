Carpfishing: Barluzzi e Nistor portano in alto l’Umbria e sono campioni italiani

Laura Barluzzi, campionessa di carpfishing originaria di Castiglione del Lago, ha nuovamente dimostrato la sua abilità nel recente campionato italiano femminile a coppie. L’evento, che ha visto anche la partecipazione di giovani pescatori tra i 16 e i 22 anni, si è svolto nei giorni scorsi presso il campo gara del lago di Pietrafitta. Barluzzi, in coppia con Veronica Vivani di Recanati, ha conquistato il prestigioso titolo italiano.

Questo risultato rappresenta non solo un’importante vittoria personale per le due atlete, ma garantisce loro anche la convocazione diretta per il campionato mondiale di carpfishing, che si terrà in Lettonia nella seconda settimana di luglio. Durante la cerimonia di premiazione, il commissario tecnico Ivano De Bortoli ha annunciato anche le altre tre coppie che comporranno la squadra italiana femminile di carpfishing, insieme a Barluzzi e Vivani.

La competizione ha visto eccellere anche giovani talenti nella categoria Under 22. Tra le 15 coppie partecipanti, Marco Gabriel Nistor di Terni, insieme al compagno di squadra abruzzese Gorgan Ioan Valentin, ha ottenuto il titolo di campione d’Italia per il 2024. La vittoria di Nistor è particolarmente significativa, in quanto lui e Barluzzi appartengono entrambi alla Fishing Academy, una società di pesca umbra dedicata alla crescita dei giovani nel mondo della pesca sportiva.

«La Fishing Academy, supportata dalla Fipsas – riporta una nota della società sportiva – si distingue per il suo impegno nel fornire formazione e strumenti ai giovani pescatori, contribuendo a coltivare nuovi talenti nel settore. Questo supporto è stato fondamentale per il successo di atleti come Laura Barluzzi e Marco Gabriel Nistor, che continuano a portare avanti la tradizione della pesca sportiva italiana con grande orgoglio e dedizione. La recente vittoria di Laura Barluzzi e Veronica Vivani, insieme ai successi nella categoria Under 22, evidenzia – prosegue la Fishing Academy – non solo la qualità e la passione degli atleti italiani, ma anche l’efficacia delle strutture e delle organizzazioni che li sostengono. Con la qualificazione per i mondiali in Lettonia, la squadra italiana di carpfishing si prepara a confrontarsi con i migliori talenti internazionali, portando con sé l’esperienza e l’entusiasmo che contraddistinguono la pesca sportiva italiana».