Casagrande unito a VivoGreen: «Basta foto ora si assaggia»

di Francesca Torricelli

Di piatto in piatto, ricetta in ricetta, si sono sfidati per aggiudicarsi il podio del concorso. Il tutto ‘giudicato’ sempre attraverso dei video o delle foto. Ora è arrivato il momento di assaggiare i piatti realizzati dai ragazzi dell’istituto alberghiero Casagrande di Terni vincitori della prima edizione del concorso indetto da VivoGreen: ‘Ricetta dal cuore verde d’Italia’.

Il concorso

Nei mesi scorsi il concorso culinario tra aspiranti cuochi dell’istituto ha visto la partecipazione di oltre 60 concorrenti qualificati selezionati tramite sondaggi effettuati dalla pagina Instagram di VivoGreenItalia. Di piatto in piatto i ragazzi si sono sfidati arrivando alla prova finale svolta all’interno del punto vendita VivoGreen di Terni che ha visto premiati: al primo posto Denny Malacchia con ‘Coniglio in porchetta’, al secondo Riccardo Adriani con ‘Lollipop di quaglia’ e al terzo Matteo Severini con ‘Eclissi di tiramisù al pistacchio’.

Ora si assaggia

Fino ad ora i clienti e gli appassionati hanno votato i piatti dei ragazzi solamente giudicandoli dalle foto caricate sulle pagine social di VivoGreen, ora però è arrivato il momento di assaggiarli davvero. VivoGreen infatti per tre sabati di maggio darà la possibilità ai ragazzi di mettere in produzione i loro piatti che i clienti potranno prenotare e andare a ritirare in negozio. L’8 maggio sarà in produzione ‘Coniglio in porchetta’ del primo classificato, il 15 maggio ‘Lollipop di quaglia’ del secondo classificato e il 22 maggio ‘Eclissi di tiramisù al pistacchio’ del terzo classificato. Dal lunedì al giovedì i clienti avranno la possibilità di prenotare il loro piatto, venerdì avverrà la produzione e sabato la distribuzione.

La soddisfazione dei loro insegnanti

«È già una grande soddisfazione per noi e per i nostri studenti – spiegano gli insegnanti dei ragazzi Fabrizio Petrucci e Valentina Meriggioli che li coadiuveranno nella realizzazione dei piatti – aver partecipato a questo tipo di concorso. Oggi ancora di più sarà emozionante per questi giovani aspiranti chef sapere che delle persone acquisteranno i loro piatti grazie a VivoGreen».