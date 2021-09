Cascata, cambiano gli orari: «Penalizzanti per i turisti»

«Cambiano gli orari della Cascata delle Marmore, ma penalizzano i turisti. Chiedo al sindaco o chi per lui un impegno per rivedere da subito gli orari». A scrivere è il segretario del circolo del Pd di Marmore Sandro Piccinini.

«Rivedere da subito questi orari»

«Dal 1° settembre – scrive Piccinini – cambiano gli orari della Cascata: nei giorni feriali il getto dell’acqua va dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 16, il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18. Orari ridotti che penalizzano i turisti e i visitatori in questo mese di settembre, dove invece il turismo è ancora molto attivo, l’area naturalistica è quasi piena di gente. Perché, per esempio, non si tiene aperta dalle 11 alle 18 tutta la settimana, eliminando le aperture notturne? Non sarebbe un beneficio in più per tutti? Per i visitatori, per gli operatori e per lo stesso Comune di Terni. Chiedo al sindaco o chi per lui un impegno per rivedere da subito questi orari penalizzanti. Nonostante i numeri e gli incassi da capogiro a queste piccole cose non ci pensa nessuno».