Cascata Marmore, c’è il Dit per l’infopoint turistico

Via libera per l’infopoint turistico presso la biglietteria della cascata delle Marmore a Terni. In campo c’è il Distretto integrato turistico nell’ambito del progetto del Comune con i fondi legati al bando 2021, finanziato dalla Regione: si tratta di un ritorno per il Dit.

La novità

«Non siamo soliti – spiega Gabriele Giovannini, presidente del Dit – vantarci dei risultati raggiunti ma oggi credo che sia una giornata bella per tutti. L’apertura dell’infopoint turistico è il frutto di un lavoro ben strutturato, destinato a restare nel tempo. Ci consentirà di dare una risposta concreta al turista che giunge a Terni e che potrà scoprire cosa hanno da offrire il capoluogo e i comuni limitrofi. Era fondamentale rendere disponibile un luogo fisico dove le persone possano essere accolte e possano reperire notizie. Questo infopoint è della città e non solo: ci aspettiamo infatti di dare un servizio a tutto il territorio. L’infopoint rappresenta una realtà concreta volta a promuovere il valore turistico, culturale ed enogastronomico – prosegue – della nostra provincia e non solo. Si potranno conoscere tutte le attività, le strutture ricettive, i luoghi, i percorsi del turismo lento promosso da ‘Le Terre dei Borghi Verdi’ sostenuto dalla Regione Umbria e che mette in atto tutte le sinergie incentrate su natura e ambiente, inoltre, mette in mostra l’arte, la cultura e la storia delle città, dei paesi e dei borghi del comprensorio ternano; guide, pubblicazioni, mappe, informazioni sugli eventi, ecco tutto quello che è possibile trovare all’infopoint, vetrina per aziende del territorio. Fieri del risultato, ci proiettiamo verso un nuovo modo di fare accoglienza turistica e promozione di un Umbria colma di bellezza».