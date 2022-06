‘Le terre dei borghi verdi’: presentato il nuovo info point alla Cascata delle Marmore

Un punto in cui, agli oltre 400 mila visitatori della Cascata delle Marmore, saranno fatte conoscere tutte le altre offerte turistiche e gli eventi del territorio ternano e di quello dei Comuni de ‘Le terre dei borghi verdi’. È stato presentato giovedì mattina il nuovo punto informazioni della Cascata delle Marmore.

VIDEO

L’intervista a Federico Rubini

‘Le terre dei borghi verdi’

Federico Rubini che da qualche anno, insieme ad alcuni Comuni umbri, sta portando avanti il progetto ‘Le terre dei borghi verdi’, ha spiegato che si tratta di «un info point che contiene materiali delle ex municipalità ternane e dei 21 comuni che fanno parte del progetto ‘Le terre dei borghi verdi’ che è stato finanziato lo scorso anno con fondi regionali ed è ancora in fase di affidamento il nuovo bando per il 2022. Nel progetto i 21 comuni dell’Umbria meridionale si mettono insieme per promuovere il territorio attraverso iniziative di turismo lento, come le passeggiate o le escursioni in bicicletta. Nel 2021 sono state organizzate circa 50 attività, quest’anno, se verrà approvato il bando verranno realizzati ulteriori eventi dai singoli comuni e in più c’è l’idea di proporre tra settembre e novembre, che è il periodo con meno eventi, una sorta di ‘Festival dei borghi verdi’, dove ogni weekend verranno organizzati eventi per attirare i turisti».

«Protagonisti nel turismo regionale»

«Il nuovo punto informazioni, nell’ambito del progetto ‘Le terre dei borghi verdi’ – ha detto l’assessore al turismo Elena Proietti – sarà gestito con professionalità e competenza, accoglierà le pro loco, le associazioni, i Comuni, per promuovere il territorio, gli eventi culturali, sociali, sportivi, per far crescere turisticamente la nostra splendida provincia sempre più protagonista nel turismo regionale, nazionale e internazionale. Vogliamo perciò che il grande successo della Cascata delle Marmore faccia da volano a tutto il resto, mettendo finalmente a rete i territori».