Cascata Marmore-Piediluco: si punta sul progetto ‘Water way’

Il progetto si chiama ‘Water Way’ – Infrastrutture per la mobilità dolce cascata delle Marmore/lago di Piediluco’ e consiste nella realizzazione di un collegamento meccanizzato tra piazzale Vasi ed il sentiero numero 5, più quello fluviale e lacustre tra il parco dei Campacci e la frazione ternana. Venerdì mattina in tal senso è stata approvata in giunta la proposta di sponsorizzazione della società guidata da Giunio Marcangeli, già attiva – in particolar modo – per la riqualificazione del Tulipano.

In sostanza la società – sarà poi uno sponsor dell’opera – ha offerto un contributo in servizi per la progettazione di fattibilità tecnico-economica per circa 40 mil euro: «Stiamo ponendo le basi per un progetto molto importante, assolutamente innovativo che potrà cambiare l’accesso ai due poli turistici principali del nostro territorio, la cascata e il lago di Piediluco, mettendoli finalmente in comunicazione e offrendo ai turisti un’esperienza unica», le parole del sindaco Leonardo Latini.

La rete

Per l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati «abbiamo davanti una procedura impegnativa, ma soprattutto una grande sfida che si aggiunge alle tante altre nelle quali siamo impegnati per rendere la nostra città sempre più attrattiva con infrastrutture adeguate». « Ci sono state interlocuzioni – aggiunge Latini -con l’assessorato regionale al turismo e con la fondazione Carit per mandare avanti questo progetto e da parte nostra faremo il possibile affinché si possa concretizzare nel più breve tempo possibile, proprio perché lo consideriamo un’occasione imperdibile per il definitivo lancio a livello turistico sia nazionale che internazionale del nostro territorio grazie a infrastrutture estremamente attrattive. Per questo ringrazio la società Marcangeli per aver messo a disposizione la progettazione di fattibilità tecnico-economica».