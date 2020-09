Era ricoverato da alcuni giorni per un malore e domenica mattina, all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, si è spento all’età di 67 anni il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Gioacchino Messina. Era in carica dall’aprile 2018 quando aveva preso il posto di Vincenzo Fumi: la cerimonia funebre si svolgerà lunedì in forma privata.

Condividi questo articolo su