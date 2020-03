Cassa Edile di Terni, misure per lavoratori e imprese

La Cassa Edile della provincia di Terni sostiene lavoratori e imprese edili in un momento di blocco ptraticamente totale del comparto a causa dell’emergenza Covid-19: «A sostegno degli operai del settore dell’edilizia – spiegano dalla Cassa Edile – è stato anticipato a metà del mese di marzo il pagamento del premio di anzianità annuale ed è stato programmato per la metà del mese di aprile il pagamento delle ferie accantonate».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Per le imprese

Misure anche per le imprese edili della provincia: «È prevista la riscossione dei contributi in scadenza a partire dal 31 maggio 2020 con possibilità di rateizzare, nonché l’erogazione imminente del saldo della premialità 2019».

Gli auspici per un settore da tempo in crisi

Queste le misure messe in campo dall’ente bilaterale dell’edilizia che «ha recepito in pieno lo spirito dettato dalle organizzazioni datoriali e sindacali nazionali, per aiutare il settore edile a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto». Auspicio delle parti sociali è che lo sforzo messo in atto «possa alleviare le difficoltà di imprese ed operai coinvolti nell’ennesima crisi al settore edile».