Cassonetti capovolti, babygang in azione fra Foligno e Trevi

Le segnalazioni sono tantissime e arrivano soprattutto via social: l’ultima dai residenti sulla strada fra Foligno e Trevi, dove è entrata in azione una banda di giovani che ha rovesciato in strada i cassonetti dell’immondizia.

Casi non isolati

Altri casi vengono segnalati anche in zona Torre Matigge. All’inizio si pensava potesse trattarsi di incidente automobilistici, ma quando si è notato che il fenomeno si ripeteva – e su diversi bidoni – si è capito che si trattava di danneggiamenti volontari.

Intervento della polizia

Stando alle testimonianze quanto accaduto l’ultima notte non rappresenta un caso isolato: diverse segnalazioni sono arrivate al commissariato di polizia e ai vigili urbani, intervenuti sul posto senza però riuscire a beccare sul fatto i giovinastri. In un caso una donna ha pure intravisto i ragazzi, senza riuscire però a identificarli.