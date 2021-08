Castel del Piano, cassonetti in fiamme: famiglie senza corrente

Cassonetti dei rifiuti in fiamme, nella notte fra domenica e lunedì, intorno alle ore 1 nel parcheggio del supermercato A&O a Castel del Piano (Perugia). I vigili del fuoco della centrale si sono portati sul posto per spegnere l’incendio che – il sospetto è che sia doloso – ha comunque danneggiato alcuni contatori dell’elettricità – quattro palazzine sono senza corrente – e una centralina di collegamento della fibra telefonica, con numerose utenze private non funzionanti. Le indagini sull’accaduto sono in corso.

