Castel Ritaldi: botte al bar. Scatta il ‘Daspo Willy’ per un 28enne

‘Daspo Willy’ per un anno – vieta l’accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali pubblici della provincia di Perugia dalle 19 alle 7 del mattino – nei confronti di un 28enne di origini albanesi, residente a Spoleto, a seguito delle «gravi condotte tenute presso un esercizio pubblico a Castel Ritaldi». I fatti risalgono a fine 2023. A comunicarlo sono i carabinieri della Compagnia di Spoleto e la questura di Perugia con una nota congiunta. «L’interessato – si legge – tra l’altro gravato da pregiudizi penali e già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, si è reso autore di un’aggressione per futili motivi, concretizzatasi in lesioni personali aggravate provocate ad un giovane connazionale, dopo averlo colpito con calci e pugni all’interno e all’esterno di un bar, rendendo necessario il suo accompagnamento al pronto soccorso dove è stata certificata una prognosi di 20 giorni».

Condividi questo articolo su