Castello e Foligno piangono per Cristian

L’ingegnere tifernate Cristian Anniboletti, dirigente società rionale Prato, ex calciatore, segretario e direttore sportivo nel Foligno calcio, è morto a 51 anni all’ospedale di Perugia. Per lui tanti messaggi di cordoglio.

Il sindaco di Città di Castello

«Amico, stimato professionista, attivo nello sport, nel calcio in particolare e in numerose iniziative legate alla storia e alle tradizioni della nostra città»: così lo ricorda \ , nella società rionale Prato ricoprendo ruoli di primo piano».

Gentile e disponibile

«Una grave perdita per la sua famiglia, per i tanti amici e per la comunità locale che non lo dimenticherà per le sue doti umane e per la sua capacità di relazionarsi sempre con il prossimo con il sorriso, gentilezza e disponibilità», ha concluso il sindaco Bacchetta che ha rinnovato alla famiglia le più sentite condoglianze.

Il cordoglio della società rionale Prato

Parole di cordoglio anche dal Presidente della società Rionale Prato, Domenico Duchi: «Cristian è sempre stato vicino alla società rionale partecipando attivamente alle nostre iniziative ancor prima di ricoprire il ruolo di segretario. Un amico del Prato e della città. Siamo profondamenti addolorati».