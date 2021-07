Tre ore di intervento nel pomeriggio di martedì per i vigili del fuoco di Norcia a Castelluccio, non lontano da alcune abitazione. Un incendio ha interessato una superficie di 3 mila metri quadrati con rovi e sterpaglie in fiamme: non risultano persone ferite e alle 17 l’operazione di spegnimento è terminata.

