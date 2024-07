Casteltodino: il 7 luglio il maxi raduno di auto e moto d’epoca

Si terrà domenica 7 luglio, in occasione della festa in corso a Casteltodino (Montecastrilli), l’atteso 7° raduno di auto e moto d’epoca (e non), 3° memorial ‘Lorenzo Marcelli’. L’appuntamento è per le ore 8.30 con il raduno, le iscrizioni e la colazione. Alle ore 9 esibizione della banda di Casteltodino-Quadrelli e poi alle 10 la partenza dagli impianti sportivi lungo un percorso di circa 60 chilometri. Al ritorno a Casteltodino, ore 12.30 circa, aperitivo al palazzo Di Massa e poi, a seguire, il pranzo su prenotazione. Il costo di partecipazione è di 5 euro (per il pranzo è di 20 euro). Nel corso dell’evento verranno anche assegnati i premi all’auto e alla moto d’epoca più belle. Per info e prenotazioni: 333.4142174 (Matteo), 349.1864270 (Egidio), 328.9188062 (Emanuele).

