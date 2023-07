Casteltodino, si ricorda un giovane scomparso troppo presto: c’è il 2° memorial Marcelli

Torna a Casteltodino un atteso appuntamento estivo. Non gastronomico: domenica 9 luglio c’è la 6° edizione del raduno di auto e moto d’epoca e il 2° memorial Lorenzo Marcelli, il giovane scomparso in un incidente stradale nell’aprile 2019. Ad occuparsene in prima battuta è il vicepresidente della pro loco Matteo Fabrizi.

Il programma

Il programma prevede accoglienza e iscrizioni dalle 8.30, partenza dagli impianti sportivi alle 10 e ritorno a Casteltodino per le 12.30; i partecipanti potranno ritrovarsi per il pranzo presso Palazzo Di Massa. Verranno premiate la moto e l’auto d’epoca più belle. L’evento rientra nell’ambito della 44° Festa di Casteltodino che è in corso dal 30 giugno.