Castiglione del Lago, cocaina nascosta in scatola per caramelle: due arresti

Avevano in macchina oltre seimila euro in contanti, alcuni dei quali nascosti in un baratollo. Tutto legato alla droga. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve – nucleo radiomobile – dopo un controllo di un’autovettura sospetta: arrestati due cittadini albanesi di 36 e 31 anni.

Cocaina

I militari si sono resi conti di una piccola scatola metallica per caramelle calamitata sulla scocca dell’auto, bloccata in zona Castiglione del Lago: dentro c’erano tredici dosi di cocaina. I due hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza e successivamente il tribunale di Perugia ha convalidato gli arresti: patteggiamento e condanna a 5 mesi e 20 giorni di reclusione. Più il pagamento di 800 euro di multa.