Castiglione del Lago, danneggiato il campo sportivo di Piana

Avevano lasciato il campo da gioco aperto, senza chiudere a chiave i varchi di accesso, per dare la possibilità a chi lo volesse di fare una corsetta all’aperto lontano dalle auto. E invece, martedì mattina, i volontari della associazione sportiva dilettantistica Lacus Piana, nell’omonimo quartiere di Castiglione del Lago, hanno trovato una bella sorpresa: le strutture sono state danneggiate da ignoti.

I ‘ringraziamenti’ via social

Pubblicando le foto sulla pagina social, la società sportiva ha voluto ‘ringraziare’ – diciamo così – coloro i quali «si sono divertiti (sicuramente molto) a far danni al nostro piccolo impianto sportivo». E li chiamano con un appellativo certamente condivisibile ma che non riportiamo nell’articolo (ma il post è qui in basso). «Con l’occasione, rivolgendosi agli stessi individui che sicuramente leggeranno queste poche righe, comunichiamo che dentro gli spogliatoi sono presenti solo polvere e qualche scarpa rotta (visto che come tutti gli impianti sportivi è quasi un anno che sono chiusi); quindi, voi non avete portato via alcun oggetto di valore, invece a noi avete creato un bel danno economico e soprattutto morale!».

Sdegno generale dei residenti

Quello gestito dall’associazione è l’unico campo della zona – per l’appunto, la frazione Piana di Castiglione del Lago – che permette agli amanti dello sport di allenarsi e divertirsi in totale sicurezza. Ed anche per questo, dopo la denuncia pubblica via social (a cui è seguita quella formale alla locale stazione dei carabinieri), in tanti hanno voluto esprimere il loro sdegno per quanto accaduto. «Questa situazione di profondo disagio (anche sportivo): invece di unire e rafforzare la comunità per la tanto auspicata ripartenza generale, sembra avere peggiorato e danneggiato ancor di più il cervello dei soliti ‘imbecilli’».

Il post dell’associazione