Giovane perugina trovata nuda e sola in spiagga: si indaga

Stavano passeggiando lungo la spiaggia quando hanno notato una ragazza nuda, sola e terrorizzata sulla battigia, a poca distanza dalla discoteca Bikini. Si trattava di una 19enne perugina che ha raccontato di avere un forte dolore al basso ventre: per questo motivo sono scattati i controlli per verificare un’eventuale violenza sessuale subita. A riportare il fatto, accaduto all’alba di venerdì, è il giornale online altarimini.it.

Pronto soccorso e test

A scoprire la giovane una coppia di coetanei che, dopo averla aiutata a vestirsi, hanno chiamato i carabinieri e gli operatori sanitari del 118: l’ultimo ricordo – aveva un tasso alcolemico di 2,45 g/l, test tossicologico negativo – della 19enne riguarda un’offerta di drink a due ragazzi che aveva urtato in precedenza. Dopodiché il vuoto. Gli esami al pronto soccorso non hanno evidenziato chiari segni di violenza e ora i militari sono in attesa dei risultati dei tamponi per la presenza eventuale di tracce biologiche.