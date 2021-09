Causa tamponamento in A1 e non ha patente né assicurazione: sanzioni per 5.500 euro

È costato – e costerà – caro ad un cittadino 25enne straniero, il tamponamento a catena che ha causato domenica pomeriggio lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso fra Attigliano e Fabro (Terni). L’uomo, che è finito contro l’autovettura che lo precedeva e che era incolonnata per il traffico rallentato, è stato infatti trovato sprovvisto di patente e di assicurazione dagli agenti della polizia Stradale di Orvieto, intervenuti sul posto per i rilievi. Nel sinistro sono rimaste complessivamente coinvolte quattro auto, compresa quella del cittadino straniero, e fortunatamente non risultano persone ferite in maniera seria. Il 25enne si è visto sequestrare l’auto ed elevare, dagli agenti della Stradale, sanzioni per complessivi 5.5oo euro.

