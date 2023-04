C’è chi arriva da Palermo per puntare su Piediluco: ‘gusto’ siciliano nel borgo

di S.F.

Da Palermo a Terni per lanciare la gastronomia siciliana che, di norma, è più che apprezzata e non solo in Umbria. Tra le ultime aperture commerciali registrate sul territorio c’è anche quella più che inusuale – da queste parti, quantomeno di recente, sono state rare – riguardante piazza Orietto Bonanni, nel ‘cuore’ di Piediluco. È qui che una coppia ha deciso di tentare la fortuna in un momento generale più che complesso.

Il tentativo

L’istanza al Suape per l’apertura è stata depositata giovedì, poi il giorno successivo c’è stato l’effettivo debutto a pochi metri dal lago di Piediluco. A provarci sono Antonella e Salvo, già protagonisti di recente nel centro di Terni con MeGusta in via Cavour. Poi la vendita, un breve trascorso ad Ibiza, il rientro in Sicilia a causa del Covid e ora la ripartenza gastronomica in uno dei luoghi principali del borgo. Un po’ di gusto palermitano in più per la frazione ternana.