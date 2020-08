C’è Pescara-Perugia, Grifo in silenzio. Arbitra Marinelli

Non si parla in casa Perugia a ventiquattro ore dall’andata del playout contro il Pescara. Lunedì sera all’Adriatico è in programma il primo round della sfida che vale la permanenza in serie B ed entrambe le squadre non ci arrivano nel migliore dei modi, tutt’altro: le tifoserie in settimana si sono fatte sentire, ora deciderà il campo. A dirigere l’incontro – calcio d’inizio dalle 21 – sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, assistito da Christian Rossi di La Spezia ed Edoardo Raspollini di Livorno. L’addetto al Var sarà Valerio Marini di Roma1.

Da Cascia all’Abruzzo

Il Grifo si presenta all’appuntamento dopo il ko di Venezia, il bailamme sul tecnico e il ritiro di Cascia nell’assoluto silenzio. Oddo in terra abruzzese non potrà contare sullo squalificato Angella e Di Chiara, oltre all’ormai ex Grifo – risoluzione consensuale – Rajković; a disposizione, seppur non al meglio, Buonaiuto e Melchiorri. Davanti dovrebbero giostrare Falcinelli, Capone e Iemmello, nel pacchetto arretrato ed a centrocampo non si attendono particolari stravolgimenti. Diretta tv su Dazn.

Parla Sottil

Sponda biancazzurra Sottil ha chiesto ai suoi di essere una squadra «sbarazzina ma tatticamente equilibrata, bisognerà cercare di vincere e devono scendere sul terreno di gioco per divertirsi. Il Perugia? Ha i suoi problemi. Se siamo qui a giocarci la permanenza in B qualcosa non ha funzionato», le parole dell’allenatore del Pescara. In caso di assoluta parità tra andata e ritorno si svolgeranno i tempi supplementari e quindi i tiri di rigore.