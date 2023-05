«C’è un bimbo in un fossato». Scende e gli portano via l’auto

Ha chiesto aiuto a un’automobilista fingendo un incidente, ma con l’intervento di un complice si è impossessata dell’auto del malcapitato, fuggendo poi a tutta velocità sulla E-45: l’episodio è avvenuto lungo la strada dei Loggi, a Perugia, e per risalire ai due autori del furto sono in corso indagini della polizia di Stato.

Il fatto

Ad allertare i poliziotti, al numero unico di emergenza, è stata la vittima del raggiro. L’uomo, visibilmente agitato, ha riferito agli agenti che, poco prima, era stato fermato dalla donna con in braccio un neonato, che gli aveva chiesto aiuto perché un bambino – così aveva raccontato – era appena caduto con la bicicletta in un fossato ai margini della carreggiata. Mentre l’automobilista è sceso dall’auto per verificare l’accaduto e prestare soccorso al bambino, improvvisamente, un uomo è uscito da un campo vicino e insieme alla donna è salito a bordo del veicolo allontanandosi a grande velocità verso l’uscita Balanzano della superstrada, facendo perdere le loro tracce.

La vittima ha poi riferito che sull’auto, oltre a 400 euro in contanti e ai documenti, erano presenti alcuni mazzi di chiavi. Gli agenti, dopo aver invitato l’uomo a monitorare la propria abitazione e i propri beni, hanno raccolto tutte le informazioni utili e avviato le indagini per rintracciare l’auto e risalire ai responsabili del furto.