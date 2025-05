All’alba di sabato, a Roma, sono iniziate le operazioni tecniche di montaggio delle enormi sculture che domenica (ore 17.30) verranno presentate all’Acquario Romano (Casa dell’Architettura) nell’ambito della mostra ‘Archetipo Cosmico’. Le sculture, alte rispettivamente 9 e 4 metri, sono del famoso artista umbro Michele Ciribifera. Entrambe in acciaio inox, sono state realizzate dalla Sm Inox di Matteo e Stefano Spina, entrambi ‘figli d’arte’ e al vertice dell’azienda umbra specializzata in progetti d’arte. Le opere indagano geometrie tra architettura contemporanea e arte antica e rimarranno esposte fino a settembre nel magico parco dell’edificio liberty adiacente la stazione Termini. L’inaugurazione avrà come protagonisti il curatore Daniele Brocchi ed il presidente dell’Ordine degli architetti di Roma, Alessandro Panci.