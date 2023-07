Centro commerciale Collestrada: il Comune dà ok all’ampliamento. Ora l’iter in Regione

Passo in avanti verso l’ampliamento da 25 mila metri quadrati di superficie del centro commerciale di Collestrada, a Perugia: la giunta comunale ha infatti approvato, su proposta dell’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia, l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (Vas) della variante al Piano regolatore, necessaria per procedere proprio con l’ampliamento. Ora – come riferisce il quotidiano Il Messaggero – il procedimento passa in capo alla Regione Umbria. In ballo ci sono investimenti per 120 milioni di euro e circa 600 assunzioni.

Gli sviluppi

I tecnici di palazzo Donini dovranno in particolare decidere se il progetto dovrà essere assoggettato a Vas o meno. La procedura compensativa prevede che Eurocommercial, proprietaria del centro commerciale, si faccia carico – riferisce sempre Il Messaggero – della realizzazione di alcune opere, come il riassetto idraulico dell’area compresa tra la E45, la collina di Collestrada e l’area lungo la linea ferroviaria Foligno-Terontola. Previsto anche il prolungamento della pista ciclabile, aree di parcheggio per lo scambio intermodale e un generale riassetto della viabilità. Nella nuova galleria commerciale, che sarà collegata a quella esistente, troveranno posto nuovi marchi tra cui l’irlandese Primark.