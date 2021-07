Centro Finitura Ast ‘promosso’ per qualità in ambito automotive

Acciai Speciali Terni ha conseguito il certificato automotive IAFT 16949 per il suo Centro di Finitura. Con un post sui social, l’azienda racconta di aver raggiunto un traguardo importante, obiettivo ultimo di un percorso iniziato a fine 2019, poco prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19. «Poi è arrivata la pandemia, ma non ci siamo fermati», si legge sul profilo LinkedIn aziendale. «Abbiamo continuato l’attività di formazione, inizialmente online e in seguito nel rispetto del distanziamento: e così oggi festeggiamo questo importante risultato».

La certificazione

Ma di cosa si tratta? La IATF è il massimo livello di certificazione qualità per il mondo dell’automobile e va ad armonizzare i diversi audit e sistemi di certificazione nella catena di fornitura automobilistica globale. È elaborata e gestita dalla International Automotive Task Force (IATF) di cui fanno parte anche le maggiori case automobilistiche mondiali (BMW, Daimler, FIAT, Ford, General Motors, Gruppo PSA, Renault e Volkswagen). È molto complessa, richiede competenza, tecniche avanzate, il coinvolgimento di diversi enti aziendali e il supporto di specialisti esterni. Questo perché enfatizza lo sviluppo di un sistema di gestione della qualità orientato ai processi che prevede il miglioramento continuo, la prevenzione e la riduzione degli sprechi e delle variazioni nella catena di approvvigionamento. L’obiettivo è soddisfare i requisiti del cliente in modo efficiente ed efficace. Il Centro di Finitura AST è riuscito ad ottenere questa certificazione per ogni suo processo e prodotto, «proprio – si legge su LinkedIn – per offrire un’ulteriore garanzia di qualità a tutti i nostri clienti, non solo quelli automotive».