Bollati come «traditori» – ma pure «cretini» – dal presidente Stefano Bandecchi nell’ambito della seduta consiliare della Provincia di Terni che giovedì pomeriggio non si è neppure aperta in ragione della mancanza del numero legale – assenti i consiglieri centrodestra e di centrosinistra -, il giorno successivo Forza Italia e Fratelli d’Italia replicano a quelle parole. Gli ‘azzurri’ con una nota a firma di segreteria regionale Umbria, provinciale e comunale Terni, i ‘meloniani’ attraverso il coordinatore comunale ternano Maurizio Cecconelli e il capogruppo in consiglio provinciale Marco Bruni.

VIDEO – PARLANO MAURIZIO CECCONELLI E MARCO BRUNI (FDI TERNI)

Forza Italia, in una nota, esprime invece «piena solidarietà a Laura Pernazza, già presidente della Provincia di Terni e attuale capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, per le gravi e infondate dichiarazioni rilasciate dal presidente della Provincia e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Le parole pronunciate da Bandecchi – osservano gli ‘azzurri’ – non solo sono del tutto destituite di ogni fondamento, ma risultano anche intollerabili nei toni e offensive nei confronti di una figura istituzionale che ha sempre operato con serietà, trasparenza e rigore nella gestione della cosa pubblica. Laura Pernazza ha guidato la Provincia di Terni in una fase estremamente complessa, garantendo equilibrio contabile, trasparenza amministrativa e rispetto delle regole. Le sue scelte, comprese quelle relative all’organizzazione interna dell’ente e alla gestione delle risorse, sono state assunte sempre nel pieno rispetto delle norme e degli indirizzi programmatici approvati dagli organi collegiali. Le dichiarazioni del presidente Bandecchi – prosegue Forza Italia – appaiono come un maldestro tentativo di scaricare su altri le evidenti difficoltà politiche e gestionali della sua amministrazione provinciale, che oggi si trova nuovamente priva di una maggioranza e incapace di garantire il normale funzionamento dell’ente». Per queste ragioni Forza Italia «condanna con forza i toni e i contenuti delle esternazioni del presidente Bandecchi, ribadisce la propria fiducia e stima nei confronti di Laura Pernazza e invita tutte le forze politiche a un confronto serio e rispettoso, all’altezza delle istituzioni che rappresentano».