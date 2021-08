Centrosinistra ad Amelia: «Bernardini il nostro candidato, stop a sgradite ingerenze»

di Pd Amelia, Civica per Amelia, Azione, Amelia 2030, Centristi per l’Europa e Italia Viva

La coalizione di centrosinistra conferma il vivo sostegno alla candidatura a sindaco del segretario comunale Pd, Piero Bernardini. La candidatura, contrariamente a quanto erroneamente espresso da alcuni giornali, comunicati e dichiarazioni, non ha mai smesso di avere il supporto delle forze del centrosinistra riunitesi ai tavoli politici, ed è conseguenza fisiologica di un sinergico e intenso lavoro di ascolto delle istanze, produzione delle proposte e analisi della fattibilità dei progetti.

Lavoro che è stato svolto insieme da realtà politiche e civiche che, seppur distinte nelle loro singole identità, hanno trovato, rinunciando alle pretese individuali, motivo di unione in una politica volta alla costruzione di programmi per Amelia, alla risoluzione delle problematiche della città e alla visione comune di uno sviluppo di lungo termine.

Alla luce di questo impegno adoperato, di questo risultato unitario raggiunto e di un progetto programmatico concreto, fattibile e studiato, non si vedono ragioni per immolare questi traguardi conseguiti in favore di intrusioni verticistiche che vorrebbero, per ragioni avulse dal contesto amerino, proporre la solita figura formale di candidato facente funzione, attorno al quale non si potrebbe ricreare un progetto serio e credibile in virtù delle modalità e delle tempistiche chiaramente inadeguate.

Non è la prima volta che ad Amelia si cerca di anteporre le esigenze di altri agli interessi locali: questo non è più tollerabile.

Il nostro è un rifiuto assoluto nei confronti di qualsiasi tipo di ingerenza concepita altrove. La coalizione ha il chiaro e determinato obiettivo di riportare agli amerini le decisioni per Amelia, la quale è e deve essere al centro di tutte le discussioni pre e post elettorali. Non siamo interessati a dinamiche individualistiche ma alla costruzione di una squadra in grado di concorrere unita ad un nuovo, condiviso, concreto obiettivo comune.