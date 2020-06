Cerimone, congressi e locali: c’è l’ordinanza

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nella giornata di giovedì ha firmato l’ordinanza numero 34 per il riavvio di attività. «A decorrere da venerdì 19 giugno – si legge nella nota della Regione – riapriranno discoteche e altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, in particolar modo serale e notturno. Saranno consentite cerimonie con l’effettuazione di banchetti come quelli ad esempio di matrimoni e congressi. Tali attività dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle indicazioni riportate nel Dpcm dell’11 giugno 2020 e nella precedente ordinanza della presidente della giunta regionale del 12 giugno 2020».

