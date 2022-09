Sarà la volta buona? A Cesi ci sperano e non poco dopo il precedente rinvio. Il borgo ternano – nel 2023 scatteranno gli interventi nell’ambito del Pnrr – è pronto ad animarsi a suon di cibo e musica: sabato 10 settembre è in programma ‘Pizzole sotto le stelle’ con appuntamento fissato dalle 20 nell’area spettacoli ‘Filippo Nobili’. L’evento in origine era stato messo in calendario per il 27 agosto. In campo per l’organizzazione c’è la pro loco.

Condividi questo articolo su