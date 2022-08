Cesi in attesa del maxi intervento Pnrr: ok al disciplinare d’obblighi – Fotogallery

Avvio dei numerosi interventi – il finanziamento concesso, come noto, è da 20 milioni di euro – entro il settembre 2023 e conclusione per il 30 giugno 2026. Sono le due date chiave contenute nel disciplinare d’obblighi tra ministero della Cultura, Regione Umbria e Comune di Terni: l’atto è stato approvato mercoledì scorso da palazzo Donini dopo cheil Mic lo aveva trasmesso a Perugia il 22 luglio. Si tratta di un ulteriore step propedeutico alla partenza del maxi restyling triennale (se tutto fila liscio), tutto finanziato grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il soggetto attuatore è il Comune, cui «vengono delegate le responsabilità gestionali e attuative nonché l’assegnazione delle risorse». Nello schema in questione viene specificato che ci sarà almeno un incontro ogni tre mesi per «esaminare l’avanzamento dell’attuazione del progetto nonché le problematiche e criticità eventualmente intervenute». Sponda Regione se ne occupano la responsabile del procedimento Antonella Pinna e il direttore regionale per cultura/turismo Luigi Rossetti.

