‘Mi Rifiuto’ ripulisce quattro fossi a Cesi

Mobilio, frigoriferi, pneumatici, una valigia, batterie per auto e grossi fusti in acciaio. Tutto ciò è stato trovato dal gruppo civico Mi Rifiuto nella mattinata di sabato in quattro fossi nel tratto di strada che porta da località San Biagio a Poggio Azzuano: la pulizia è avvenuta nell’ambito dell’iniziativa ‘Il virus siamo noi’ promossa dalla rete nazionale #CleanUpItalia. C’è stato l’aiuto della proloco di Cesi, di due operatori dell’Asmi Sia e della polizia Locale di Terni, con gli agenti impegnati nel regolare la viabilità.

Bosco e rifiuti

Gli operatori dell’Asm hanno operato con l’utilizzo di un mezzo munito di ‘ragno’: in questo modo è stato possibile recuperare una notevole quantità di rifiuti nelle aree boschive della zona sottostanti la sede stradale. «Una sinergia ormai oliata – spiega Mi Rifiuto – e collaudata con Asm e Comune di Terni che consente di poter raggiungere risultati come quello di stamattina. E pur tra le mille difficoltà che gli enti stanno attraversando in questo periodo non ci è mai mancato il loro supporto a dimostrazione che la collaborazione tra cittadini e istituzioni può e deve essere un valore aggiunto, in particolare, relativamente alla salvaguardia del territorio. È davvero uno spettacolo orrendo vedere le nostre aree verdi devastate da tanta selvaggia ignoranza! È inammissibile che ci sia ancora così tanta delinquenza ma, allo stesso tempo, non è possibile assistere inermi a questo scempio. E per questo porteremo avanti la nostra azione sempre con maggiore forza e determinazione».

Prossimo intervento

Il gruppo tornerà ad attivarsi mercoledì alle 15 in via Faggetti, a Marmore: anche in questo caso i volontari ripuliranno un bosco invaso dai rifiuti con la collaborazione – oltre all’Asm – di Marco Giocondi. Sarà lui ad occuparsi dello spostamento dei rifiuti dalla zona più impervia.