Cesi, Pnrr e palazzo Contelori: «Possibile conflitto di interessi»

Un’interrogazione a risposta scritta in merito all’affidamento trentennale di palazzo Contelori a Cesi di Terni e al bando ‘Attrattività borghi’ del Pnrr, per il quale la frazione si è recentemente aggiudicata circa 20 milioni di euro: ad annunciarne la presentazione sono i consiglieri regionali del Partito democratico Fabio Paparelli, Tommaso Bori e Simona Meloni, chiedendo di verificare «un possibile conflitto di interessi» nella vicenda da parte del consigliere regionale della Lega, Daniele Carissimi.

Le tappe della vicenda

Nell’interrogazione viene spiegato che «a luglio 2020 l’assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato un disegno di legge di iniziativa dei consiglieri Carissimi (primo firmatario) ed altri che modifica le ‘Norme sull’istituzione e disciplina dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente’ in cui si stabilisce che l’Arpa provveda anche alla gestione e realizzazione di iniziative formative coordinate sul tema dell’ambiente per il tramite di una Scuola di alta formazione dedicata alla promozione delle attività di educazione e informazione ambientale». A dicembre 2020 – rilevano Paparelli, Bori e Meloni – il Comune di Terni aggiudica provvisoriamente l’affidamento trentennale di palazzo Contelori, dell’ex Chiesa di S. Michele Arcangelo e dell’ex convento di Sant’Onofrio, a seguito della presentazione di un’unica offerta annua di 23.642 euro da parte della società ‘Ambiente legale srl’ di cui Piero Carissimi (padre del politico, ndr) è amministratore ed il consigliere regionale Daniele Carissimi è socio unico. A febbraio 2022 inoltre il Comune di Terni presenta un progetto di ristrutturazione di palazzo Contelori con i fondi del bando Pnrr Borghi, stabilendo che «Arpa Umbria, in collaborazione con il Comune di Terni e altri enti si impegnano a organizzare eventi, convegni, seminari di studio e corsi d’aggiornamento sul tema della transizione ecologica/energetica nell’auditorium» proprio a palazzo Contelori, utilizzando anche le giornate che il Comune nel bando di concessione si è riservato».

Le richieste

«Tenendo conto – scrivono i tre consiglieri di opposizione – del fatto che lo scorso 9 marzo è stata resa nota dalla giunta regionale dell’Umbria la selezione del borgo di Cesi nel comune di Terni, per la Regione Umbria, ai fini della definitiva ammissibilità relativamente al bando ‘Attrattività borghi’ legato al Pnrr nazionale, occorrerebbe dunque verificare l’eventuale esistenza o meno di un possibile conflitto di interessi rispetto alla gestione di palazzo Contelori ed agli eventuali lavori di ristrutturazione previsti con fondi pubblici, che vedrebbe ospitare, tra le altre, anche iniziative organizzate dall’agenzia regionale Arpa Umbria all’interno del complesso medesimo». Nell’atto ispettivo Paparelli, Bori e Meloni chiedono quindi alla giunta regionale di sapere «se, a fronte di una ulteriore verifica, si ritenga opportuno e corretto che le attività della scuola di alta formazione di Arpa Umbria, possano tenersi proprio all’interno del complesso di palazzo Contelori a Cesi di Terni. Di verificare, in particolare, l’eventuale esistenza o meno di un possibile conflitto di interessi tra la società ‘Ambiente legale’ di cui è socio unico il consigliere regionale Daniele Carissimi e la possibilità di ospitare iniziative della scuola di alta formazione di Arpa Umbria all’interno del complesso di palazzo Contelori e dare seguito ai partenariati previsti nel progetto borghi con la società ‘Ambiente legale’, anche alla luce della positiva selezione del borgo di Cesi nel comune di Terni, per la Regione Umbria, ai fini della definitiva ammissibilità relativamente al bando ‘Attrattività borghi’».