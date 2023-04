Cgil Terni, c’è la nuova segreteria provinciale: novità Silvestrini, operaia Eskigel

Novità in casa Cgil Terni. Mercoledì è stata eletta – in presenza della segretaria generale per l’Umbria, Maria Rita Paggio – la nuova segreteria provinciale del sindacato di vico San Procolo.

I coinvolti

Ne fanno parte il segretario generale Claudio Cipolla, il riconfermato Andrea Corpetti e la nuova entrata, vale a dire Barbara Silvestrini (operaia e delegata sindacale Eskigel, la lavoratrice più votata nelle elezioni rsu della fabbrica agroalimentare). Il via libera è arrivato con 43 voti favorevoli, un contrario ed una scheda bianca. Eletti anche il nuovo presidente e la nuova vicepresidente dell’assemblea generale della Cgil di Terni, Carlo Fattorini e Rosita Petrucci. «Questi nuovi ingressi – spiega Cipolla – negli organismi dirigenti della Cgil di Terni sono un riconoscimento importante alle compagne e ai compagni che quotidianamente rappresentano il nostro sindacato nei luoghi di lavoro e sul territorio. Ora la nuova segreteria sarà subito impegnata in una fase di forte mobilitazione per la nostra organizzazione, a partire dalla manifestazione di domani, con Cisl e Uil, per difendere la nostra sanità pubblica».