‘Changes!’: esordio di successo per il nuovo spettacolo del collettivo Musicateatro

Successo pieno per il collettivo Musicateatro in quel di San Gemini dove, presso il teatro comunale, il gruppo composto da dieci elementi ha portato per la prima volta in scena – giovedì e replica venerdì – lo spettacolo ‘Changes!’. Un excursus musicale fra la fine degli anni ’70 e la metà degli ’80, fra rock, progressive, punk, new wave. La nuova ‘avventura’ del gruppo capitanato dal bassista Paolo Scappiti, si va ad aggiungere a ‘1971 – The rock opera’ che ha segnato la stagione 2022/2023 della maxi band. A San Gemini il collettivo Musicateatro ha incontrato un bel successo di pubblico e critica, divertendo e divertendosi – con chiara qualità musicale, ma pure narrativa con i testi di Alessandra D’Egidio – in un contesto acusticamente limitato ma a suo modo accogliente. Ora non resta che attendere le prossime date in giro per l’Umbria, per ascoltare brani di gruppi che hanno fatto la storia: Genesis, Pink Floyd, Sex Pistols, The Clash, Talking Heads, The Cure, Simple Minds, The Human League, Duran Duran, Roxy Music, Tears for Fears, Spandau Ballet e quindi il ‘Duca bianco’, ovvero David Bowie. E altri progetti musical/teatrali potrebbero vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. Intanto, un passo alla volta. Il collettivo è formato da Emanuele Cordeschi (voce e attore narrante), Alberto Cipolla (voce), Andrea Dominici (voce), Andrea Guerini (voce), Tonino Cuzzucoli (voce), Michele Cricco (chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Paolo Scappiti (basso), Gianpaolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria).

