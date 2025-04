di Gianni Giardinieri

Missione compiuta: la Ternana batte per due reti a zero la Pianese e raggiunge il secondo posto matematico in classifica. Ciammaglichella e il solito Cicerelli gli autori dei due gol che nobilitano un discreto secondo tempo, preceduto invece da una prima frazione di gioco totalmente da dimenticare, durante la quale i rossoverdi non hanno creato praticamente nulla, se si esclude un palo su calcio piazzato proprio allo scadere dei primi 45 minuti. Ottima la prestazione di Ciammaglichella che ha infuso corsa, brillantezza e soprattutto voglia ad una prestazione collettiva non certo entusiasmante, per lunghi tratti lasciata all’improvvisazione. Da rivedere la prestazione di Damiani, apparso ancora lontano dal suo standard.

Primo tempo

Obiettivo primario, raggiungere il secondo posto matematico: questo lo scopo principale dell’impegno casalingo della Ternana contro la Pianese, alla ricerca di almeno un punto per chiudere la pratica regular season (a quel punto diventerà irrilevante da un punto di vista della classifica finale l’ultima gara contro la Virtus Entella). Liverani decide di schierare quattro difensori, con Martella terzino sinistro e Donati terzino destro. Coppia centrale Capuano e Fazzi. Mediana a tre con Damiani che parte titolare (per il mister romano è lui il vero regista della squadra) e Corradini-De Boer mezzali. In avanti Cianci centravanti con Curcio e Cicerelli in appoggio, quest’ultimo più largo sulla fascia sinistra. Vannucchi tra i pali. Non molto da chiedere a questa partita da parte della Pianese, che ha raggiunto matematicamente i playoff, confermandosi compagine sorretta da una società molto solida e capace di affacciarsi ai piani nobili del campionato. Dopo dodici minuti di sostanziale nulla, arriva il primo tentativo delle Fere per far male alla Pianese: tiro dalla distanza di Cianci su assist di Cicerelli e palla che termina abbondantemente a lato. La Pianese risponde soltanto al 38′: ripartenza veloce e conclusione rasoterra di Bacchin che impegna Vannucchi in una parata in due tempi. Al 45′ l’unica vera occasione del primo tempo: punizione da posizione centrale, da circa 25 metri, di Cicerelli e palla che colpisce il palo alla sinistra di Boer.

Secondo tempo

L’ingresso di Ciammaglichella, dal primo minuto della ripresa, porta subito una ventata di freschezza in casa rossoverde e al 51′ le Fere passano in vantaggio: Cianci conclude da una decina di metri e De Boer in qualche modo respinge. Sulla palla si avventa Ciammaglichella che di testa la butta dentro. All’83’ la Ternana raddoppia: sgommata centrale di Cicerelli e destro al fulmicotone, a mezza altezza, che non lascia scampo a Boer. Diciannove i gol realizzati dal numero dieci rossoverde.

Il tabellino

Ternana (4-3-2-1): Vannucchi, Donati, Fazzi, Capuano (Cap),Martella, Corradini, Damiani, De Boer, Cicerelli, Curcio, Cianci. All.: Fabio Liverani

Pianese (3-4-2-1): Boer, Pacciardi, Simeoni (Cap), Mignani, Ercolani, Colombo, Chesti, Bacchin, Proietto, Masetti, Marchesi. All.: Alessandro Formisano.

Arbitro: Riccardo Tropiano

Assistenti: Russo e Petrov

IV Ufficiale: Morelli

Marcatori: 51′ Ciammaglichella (T), 83′ Cicerelli (T)

Ammonizioni: 24′ Damiani (T); 41′ Cicerelli (T); 42′ Fazzi (T); 43′ Marchesi (P); 50′ Simeoni (P); 64′ Maestrelli (T)

Sostituzioni: 46′ Maestrelli e Ciammaglichella per Fazzi e Damiani (T); 56′ Da Pozzo per Colombo (P); 66′ Casasola e Vallocchia per Corradini e Curcio (T); 79′ Mastropietro e Indragoli per Pacciardi ed Ercolani (P); 80′ Tito per Cianci (T); 90′ Falleni e Ciani per Mignani e Marchesi (P)