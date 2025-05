Straordinaria affermazione per la ciclista ternana Sara Mazzorana, 29 anni in forza all’HG Cycling Team, che nei giorni scorsi ha conquistato il titolo europeo Wuca alla sua prima partecipazione al Race Accross Italy di Ultracycling su bici da strada no-stop. Una gara che mette a dura prova chiunque e che anche Sara Mazzorana ha affrontato con la consapevolezza che già partecipare e concludere il percorso rappresenti un’impresa.

Basti pensare che Sara – così come gli altri – ha pedalato ininterrottamente giorno e notte, percorrendo circa 250 chilometri al giorno per un totale di 775 chilometri, partendo da Silvi Marina (Teramo) per giungere poi nel Lazio e fare ritorno in riva all’Adriatico. L’atleta ternana ha completato il percorso in 38 ore con un dislivello prossimo agli 11 mila metri. Ed è stata grande la soddisfazione per aver centrato un risultato di assoluto prestigio che la conferma fra le top della categoria.

Sara Mazzorana, che al termine della competizione ha inteso ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta, in testa il presidente dell’HG Cycling Team Fabrizio Petritoli, è un’atleta agonista di livello internazionale nelle discipline mountain bike e strada, con un palmarès ricco di vittorie assolute. Ha conquistato più volte la HERO Dolomites, la Dolomiti Superbike e la Granfondo Strade Bianche, oltre a titoli di campionessa italiana EWS e il prestigioso Gravel World Championship che l’ha consacrata campionessa mondiale EWS gravel. Ha inoltre affrontato sfide estreme come l’Everesting Roam, confermandosi una delle protagoniste del panorama ciclistico endurance.